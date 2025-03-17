В Менделеевске и части сельских поселений Менделеевского района отменили туристический налог. Соответствующее решение было принято на заседании горсовета Менделеевска и Совета Менделеевского района. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу муниципалитета Радмира Беляева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Менделеевске отменили туристический налог

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Менделеевске отменили туристический налог

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам господина Беляева, данное решение было принято после анализа текущего и ожидаемого турпотока. Кроме этого, учитывались новые рекомендации Минэкономразвития России и разъяснения Федеральной налоговой службы относительно туристического налога.

Три сельских поселения района, где ранее действовал турналог, также поддержали его отмену.

Депутаты одобрили предложенную инициативу.

Артём Дергунов