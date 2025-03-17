В Менделеевске отменили туристический налог
В Менделеевске и части сельских поселений Менделеевского района отменили туристический налог. Соответствующее решение было принято на заседании горсовета Менделеевска и Совета Менделеевского района. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу муниципалитета Радмира Беляева.
В Менделеевске отменили туристический налог
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По словам господина Беляева, данное решение было принято после анализа текущего и ожидаемого турпотока. Кроме этого, учитывались новые рекомендации Минэкономразвития России и разъяснения Федеральной налоговой службы относительно туристического налога.
Три сельских поселения района, где ранее действовал турналог, также поддержали его отмену.
Депутаты одобрили предложенную инициативу.