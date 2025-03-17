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Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по проблеме дорог в казанском поселке

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание главе СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому повторно возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования проблемы с транспортной доступностью в поселке Константиновка в Казани. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по проблеме дорог в казанском поселке

Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по проблеме дорог в казанском поселке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по проблеме дорог в казанском поселке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для повторного рассмотрения дела стали многочисленные жалобы местных жителей, опубликованные в соцсетях официального аккаунта Следственного комитета России. По их словам, из-за неправильного межевания земельных участков грунтовые дороги стали частной собственностью, что привело к блокированию подъезда к домам, включая проезд аварийно-спасательных служб.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

О первоначальном возбуждении уголовного дела по факту отсутствия транспортного сообщения в Константиновке сообщалось в сентябре 2024 года.

Артём Дергунов

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