В Казани построят пять универсальных спортплощадок за 32,2 млн рублей

В 2025 году в Казани построят пять универсальных спортивных площадок на сумму 32,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Четыре площадки появятся в гимназии № 14 и в школах № 17, 120 и 22, еще одна будет построена на территории спортшколы «Смена».

С 2013 года в рамках республиканской программы по строительству универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений в разных районах Казани построено 129 таких спортплощадок.

Ранее сообщалось, что всего в Татарстане построят 18 универсальных спортивных площадок на общую сумму 114,7 млн руб.

Дарья Сайфиева