По новому кругу

В Ростовский областной суд повторно поступило дело предполагаемого участника ОПГ «Сельмаш» Виктора Саенко, осужденного к восьми годам колонии за вымогательство. По версии следствия, Саенко вместе с другими членами преступного сообщества требовали от местного предпринимателя 7,2 млн руб., а после отказа передать деньги – избили его. Осужденный не признал вину. Его защита обжаловала приговор. Четвертый кассационный суд вернул дело в Ростовский облсуд для повторного рассмотрения в апелляционном порядке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ростовский областной суд повторно рассмотрит апелляционные жалобы защиты предполагаемого участника ОПГ «Сельмаш» Виктора Саенко на вынесенный ему в 2023 году приговор. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

По данным управления ФСБ России по региону, Виктор Саенко являлся участником устойчивой организованной преступной группы «Сельмаш», возглавляемой Нодаром Асояном (уголовная кличка Нодар Руставский). Как указано в материалах дела, в 2013 году члены преступного сообщества, в том числе Саенко, потребовали у одного из ростовских предпринимателей передать им 7,2 млн руб., которые он якобы задолжал. Когда предприниматель отказался передать деньги, вымогатели его избили.

В мае 2023-го Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал Виктора Саенко виновным в вымогательстве (п.п. «а», «б» ч.3 ст.163 УК РФ). Подсудимому было назначено восемь лет колонии строгого режима и штраф 300 тыс. руб.

В суде Виктор Саенко вину не признал. Его защита подала апелляционную жалобу на приговор. В ней было указано, что в материалах дела нет доказательств участия Саенко в ОПГ «Сельмаш» и причастности к планированию преступления. Адвокат также обратил внимание на видео, на котором физическое насилие к потерпевшему совершали другие лица, а Саенко в это время удерживал человека, у которого в руках было огнестрельное оружие. По мнению адвоката, действия его подзащитного были направлены на предотвращение более тяжкого преступления. Сам осужденный заявлял в жалобе, что «оказался в конфликте, не осознавая своей конкретной роли».

В июле 2023 года Ростовский областной суд, после рассмотрения материалов дела и обсуждения доводов сторон, не нашел оснований для изменения приговора. Как указано в апелляционном определении, вину Саенко подтверждают показания потерпевшего и свидетеля, а также исследованные в суде доказательства, достоверность которых не вызывает сомнений.

«Версия адвоката, что действия Саенко по удержанию свидетеля были направлены на предотвращение более тяжкого преступления, расценивается судебной коллегией как выбранная стороной линия защиты, направленная на избежание уголовной ответственности», – говорится в документе. Решение первой инстанции было оставлено в силе.

Однако в апреле 2024 года Четвертый кассационный суд отменил апелляционное определение Ростовского облсуда и направил жалобы адвоката на новое рассмотрение. В июне того же года Ростовский облсуд принял решение, аналогично вынесенному ранее – приговор был оставлен без изменения.

Адвокаты снова обратились в Четвертый кассационный суд, и в феврале 2025 года кассация вернула материалы в Ростовский областной суд в третий раз. На этот раз основанием для отмены решения облсуда стало то, что в рассмотрении апелляционных жалоб принимал участие судья, ранее рассматривавший апелляционные жалобы по делу другого участника преступления, которого судили отдельно.

Судебное заседание в Ростовском облсуде по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Виктору Саенко назначено на 20 марта.

Кристина Федичкина