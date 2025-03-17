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Андрей Брой восстановился на выборах в Ярославском округе

Ярославский областной суд удовлетворил жалобу депутата Андрея Броя на решение суда о снятии его с выборов. Об этом он сам сообщил в своих соцсетях.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 18 февраля территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Броя в качестве кандидата на выборах депутатов Ярославского муниципального округа. Однако потом обратилась в суд с целью снятия кандидата с выборов из-за информации УМВД о неверно указанной судимости кандидата.

Ярославский районный суд заявление комиссии удовлетворил. Андрей Брой решил обжаловать постановление суда. В карточке дела сообщается, что 17 марта «решение отменено полностью с вынесением нового решения».

Алла Чижова