Андрей Брой восстановился на выборах в Ярославском округе

Ярославский областной суд удовлетворил жалобу депутата Андрея Броя на решение суда о снятии его с выборов. Об этом он сам сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 18 февраля территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Броя в качестве кандидата на выборах депутатов Ярославского муниципального округа. Однако потом обратилась в суд с целью снятия кандидата с выборов из-за информации УМВД о неверно указанной судимости кандидата.

Ярославский районный суд заявление комиссии удовлетворил. Андрей Брой решил обжаловать постановление суда. В карточке дела сообщается, что 17 марта «решение отменено полностью с вынесением нового решения».

Алла Чижова