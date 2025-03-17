На Кубани до 2028 года хотят построить 8 комплексов по переработке отходов

До конца 2028 года в Краснодарском крае планируется построить восемь комплексов по переработке и два по сортировке отходов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, передает пресс-служба администрации региона.

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По словам губернатора, реализация «дорожной карты» строительства таких объектов уже началась. Четыре комплекса должны быть введены в эксплуатацию в течение двух лет. К 2030 году край намерен полностью перейти на сортировку мусора, сократив объем захоронения до 50%.

Как сообщил вице-губернатор Евгений Пергун, четыре комплекса переработки отходов планируется запустить в 2027 году. КПО «Запад» (Крымский район), «Центральный» (Усть-Лабинский), «Север» (Ленинградский) реализуются в рамках концессий. Земельные участки переданы инвесторам, ведется проектирование, региональные власти обеспечивают объекты инженерной и транспортной инфраструктурой.

Комплексу «Восток» в Армавире присвоен статус масштабного проекта, участок предоставлен инвестору, проектирование завершено, запуск ожидается в декабре 2026 года.

Дополнительно в Краснодаре, Абинском и Брюховецком районах в рамках инвестпроектов АО «Мусороуборочная компания» возводятся три перерабатывающих комплекса.

По сортировочному комплексу в Динском районе получено разрешение на строительство, ведется поиск подрядчика. В Сочи объект уже функционирует и оснащается мощностями для компостирования, что снизит нагрузку на Белореченский полигон.

Вячеслав Рыжков