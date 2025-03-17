FT: западные инвесторы возобновили закупку российских активов

Западные хедж-фонды и брокеры снова закупают российские активы и рубль, надеясь на скорое ослабление санкционного режима в отношении России, пишет Financial Times (FT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечает газета, западные инвесторы присматриваются к российским облигациям и рублю, хотя возможности для вложений в российские активы по-прежнему очень ограничены.

С 2022 года санкции запрещают торговлю российскими гособлигациями, и многие корпоративные эмитенты из России не могут найти банки или посредников для осуществления платежей кредиторам. А объем торговли рублем на международных площадках сейчас составляет порядка $50 млн в неделю против нескольких миллиардов долларов в неделю до начала специальной военной операции на Украине.

Вместо прямых инвестиций трейдеры используют казахский тенге в качестве замены рублю, пишет FT. Объемы этих торгов достигают $100–200 млн в неделю. А некоторые банки и брокеры предлагают ставки на колебания курса рубля, которые рассчитываются в долларах.

Курс рубля вырос по отношению к доллару на треть с начала года на фоне начала мирных переговоров по Украине и взятого Дональдом Трампом курса на восстановление отношений с Москвой.

Кирилл Сарханянц