Не все, что блестит

Золото — один из самых популярных вариантов, который рассматривают инвесторы, чтобы защитить капитал в периоды экономических потрясений и финансовых кризисов. Для частного инвестора в России покупка золота также предоставляет отличную возможность для диверсификации портфеля, в том числе и на случай девальвации рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин

Фото: предоставлено УК «Альфа-Капитал» Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин

Фото: предоставлено УК «Альфа-Капитал»

Инвестиции в золото — это не только инструмент для долгосрочной защиты портфеля, особенно в случае каких-то апокалиптических событий, но и возможность приумножить капитал. В периоды экономической и геополитической нестабильности цены на него, в отличие от котировок акций и облигаций, как правило, идут вверх. Например, в разгар нефтяного кризиса 1973–1974 годов, когда индекс SP&P 500 упал на 56%, цена золота выросла почти в три раза. В нулевые, когда в США разразился кризис доткомов и фондовый рынок обвалился на 45%, золото подорожало на 40%.

За последние три года на фоне рисков стагфляции и ужесточения денежно-кредитной политики регуляторами развитых стран «золотой курс» поднялся на 60%, достигнув исторического максимума,— в феврале 2025 года апрельские фьючерсы на золото на CME доходили до $2973 за тройскую унцию.

Разумеется, такая динамика цен на золото не могла не привлечь внимания частных инвесторов в России. Тем более что за последние годы доступность драгоценного металла для покупки физлицами заметно выросла. А введенные с 2022 года ограничения на оборот иностранной валюты, которая традиционно использовалась россиянами как инструмент для защиты от девальвации рубля, отмена НДС при покупке, развитие технологий и появление рынка биржевых фондов, делающих покупку золота более экономически разумной по сравнению с физическим металлом, подстегнули интерес инвесторов к этому инструменту.

В России значительная часть инвесторов предпочитают покупать физическое золото — слитки и монеты. По данным WGC, в 2024 году россияне приобрели более 34 тонн золота, что на 9% больше, чем в 2023 году. По этому показателю наша страна на 8-м месте в мире. При этом объем покупки золота через обезличенные металлические счета (ОМС) в банках, по различным оценкам, составил в прошлом году всего несколько тонн (например, только через ВТБ инвесторы вложили средства в покупку 760 кг золота).

Что касается такого инструмента, как биржевые фонды, инвестирующие в золото, то, по данным InvestFunds.ru, в 2024 году инвесторы вложили в них порядка 5 млрд руб., что, исходя из средней цены покупки золота, эквивалентно приобретению менее 1 тонны металла. Это связано с рядом причин. Во-первых, после заморозки инвестиций в бумаги компаний недружественных стран и ETF многие инвесторы в РФ предпочитают «бумажным инвестициям» обладание реальным слитком или монетой, во-вторых, пока биржевые инструменты покупки золота находятся лишь в начальной стадии развития.

Каждый способ инвестиций в золото имеет свои плюсы и минусы. Главное достоинство покупки золотых слитков, монет или ювелирных изделий — физическое владение металлом, который при случае можно продать, поменять, заложить. Но физический металл необходимо где-то хранить, а это всегда ведет к дополнительным расходам: только цена аренды банковской ячейки составляет несколько тысяч рублей в месяц. При ненадлежащем хранении есть риск появления дефектов, что может привести к снижению цены слитка или монеты при продаже. Еще один минус покупки физического металла — сравнительно низкая ликвидность и широкие спреды: разница между ценой покупки и продажи в моменте может достигать 10% и более.

Предпочтительным вариантом с точки зрения расходов, безопасности и ликвидности выглядит открытие обезличенного металлического счета. Это доступно для инвесторов даже с небольшим капиталом: к примеру, открыть счет можно даже при покупке 0,1 г золота. Очевидный минус в том, что владельцу ОМС придется самому уплачивать НДФЛ, а кроме того, металлические счета не включены в программу страхования вкладов. В случае закрытия счета инвестор не сможет забрать золото из банка, а получит денежную компенсацию, при этом разница между курсом покупки и продажи может быть столь же значительной, как при операциях с физическим золотом.

С точки зрения ликвидности и минимизации расходов наиболее перспективным для инвестора вариантом выглядит покупка бумаг биржевых фондов на золото (БПИФ/ETF). Их несомненное преимущество — ликвидность: купить и продать паи фондов, торгующихся на бирже, можно почти мгновенно в ходе торговой сессии на бирже. При этом паи фондов, так же как и ОМС, обеспечены реальным физическим золотом. Еще одно существенное отличие биржевых фондов — налоговые преимущества при долгосрочном владении паями БПИФа: максимальный налоговый вычет при продаже паев составляет 3 млн руб. за каждый год владения в случае, если инвестор владеет паями не менее трех лет. Для оптимизации расходов владелец паев биржевого фонда может использовать сальдирование, то есть уменьшение налогооблагаемой базы за счет убытков, полученных по другим ценным бумагам.

Выгодными могут оказаться и акции золотодобывающих компаний, котировки которых напрямую коррелируют с ценой металла на рынке. В случае покупки таких акций есть возможность не только поучаствовать в динамике роста котировок, но и получить дополнительный доход за счет дивидендов. Наиболее эффективные золотодобывающие компании могут оставаться прибыльными, даже если цена тройской унции идет вниз или стоит на месте,— рентабельность компаний может позволить получать и выплачивать дивиденды акционерам. Из минусов покупки акций — необходимость уплачивать НДФЛ с полученного дохода и риск снижения цены бумаг в случае негативной динамики на рынке или каких-то корпоративных событий.

Выбирать оптимальный вариант лучше исходя из собственных целей и предпочтений. Скажем, покупка физического металла больше подходит для консервативных инвесторов, которые готовы держать его очень долгий срок — возможно, что и десятки лет, и при этом у них есть возможность хранить его в безопасности и оплачивать эти расходы. Для инвестиций на 3–5 лет лучше подойдут ОМС и биржевые фонды. Фьючерсы на золото и акции золотодобывающих компаний подойдут для инвесторов с агрессивным риск-профилем, готовых взять на себя риск серьезных убытков в случае просадки рынка.

При этом нужно отметить, что популярность БПИФов, инвестирующих в золото, растет высоким темпом. В прошлом году объемы покупки золота через биржевые фонды выросли более чем в 2,5 раза. Несомненно, с увеличением вовлеченности населения в инструменты фондового рынка доля «золотых БПИФов» в инвестициях физлиц в этот драгоценный металл продолжит расти.

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»