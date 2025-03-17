Ольга Ерофеева-Муравьева покинула пост генпродюсера Свердловской киностудии

Проработавшая четыре года в должности генерального продюсера Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева покинула пост и студию, об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ерофеева-Муравьева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ольга Ерофеева-Муравьева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Она отметила, что довольна результатами работы на киностудии, которая проводилась в течение этих лет. «За четыре года я и команда сделали большое дело, и я довольна результатами. И собственными, и всей команды —захватывающие ощущения взлетов и падений, успехов и провалов. Спасибо всем кто был рядом, спасибо всем, кто закалил эту сталь. А мы с благодарностью идем дальше»,— рассказала госпожа Ерофеева-Муравьева.

Весной 2021 года министр культуры РФ Ольга Любимова инициировала перезапуск Свердловской киностудии, обновив команду топ-менеджеров. На должность генерального директора был назначен Виктор Шадрин, креативным продюсером стал режиссер Евгений Григорьев, генеральным продюсером — Ольга Ерофеева-Муравьева. В 2022 году в штате киностудии работали 32 человека.

Как Ольга Ерофеева-Муравьева оценила первые итоги перезагрузки киностудии — в интервью «Проблемы возникли с тем, что взлетели цены на электронику»

Ирина Пичурина