«Юг Руси» продает заводы в Черноземье за почти 6 млрд рублей

Один из основных производителей и экспортеров растительных масел в России «Юг Руси» реализует в Белгородской области «Валуйский» и «Чернянский» маслозаводы, а также в Воронежской области — «Аннинский». Объявления о продаже готового бизнеса появились на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Чернянский» маслозавод выставлен на продажу за 1,2 млрд руб. Завод, площадь которого составляет 7 га, расположен в поселке Чернянка. Предприятие после длительного простоя было запущено в декабре 2023 года, но в июле 2024-го производство вновь остановилось, говорится в объявлении. Мощности позволяют перерабатывать до 280 т семян подсолнечника или 180 т семян рапса в сутки. Завод оснащен складами напольного хранения на 12 000 т сырья, системой приемки мощностью 700 т в сутки и сушильными мощностями на 500 т в сутки. Готовая продукция может храниться в объеме 6 150 т масла и 800 т жмыха. На предприятии работает 120 человек: проведены центральное водоснабжение, газ и электричество.

«Валуйский» маслозавод оценивается в 2,6 млрд руб. Предприятие находится в Валуйках на улице Никольской. Основан в 1993 году, занимает территорию 9,5 га. Завод оснащен всей необходимой инфраструктурой: электричеством, газоснабжением, централизованным водоотведением и скважинами. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 470 т семян подсолнечника или 250 т семян рапса в сутки. Штат сотрудников — 240 человек.

Согласно данным Rusprofile.ru, в Чернянке по адресу, указанному в объявлении, зарегестрировано ООО «Чернянский завод растительных масел» (ЧЗРМ), 90% доли которого принадлежит ростовскому ООО «Юг Руси», остальные 10% — ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» (ВКРМ), акционеры которого не раскрываются. Гендиректором ВКРМ и ЧЗРМ выступает один и тот же человек —Станислав Лесняк. Объекты опубликованы от имени одного продавца, который не ответил на звонки «Ъ-Черноземье».

Согласно системе Rusprofile.ru, ООО «Юг Руси» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году. Основной вид деятельности компании — управление ценными бумагами. Уставный капитал общества — 883,3 млн руб. Бенефициар и генеральный директор «Юга Руси» Камиль Музафаров. Ему также принадлежат: ООО «Золотая семечка» (известный бренд подсолнечного масла), ООО «Юг Руси — Золотая семечка», ООО «МЭЗ “Юг Руси”», ООО «Базковский элеватор» и еще десяток компаний в сфере переработки и транспортировки продукции подсолнечника. По итогам 2023 года, ООО «Юг Руси» показал выручку 16,2 млн руб., .убыток — 76,5 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец минувшего года составляла 2 млрд руб.

«Аннинский» маслозавод продается в Воронежской области, в поселке городского типа Анна. Его стоимость — 2,1 млрд руб. Завод занимает территорию 84 887 кв. м и работает с 2006 года. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 390 т семян подсолнечника и 180 т рапса в сутки. Завод оснащён современными прессово-подготовительными и экстракционными линиями. Вместимость хранилищ — 23 000 т сырья. Производственные мощности позволяют отгружать до 500 т масла и 250 т шрота в сутки. В штате завода 210 человек. Объект подключен ко всем необходимым коммуникациям.

Вронежский и белгородские активы выставлены на продажу одним и тем же продавцом. Согласно открытым источникам, ООО «Мэз "Аннинский"» на 100% принадлежит структуре ростовского агрохолдинга — ООО «Мэз Юг Руси».

Анна Швечикова