Главные новости недели в Нижегородской области к 16 марта

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Первый проект комплексного развития территории (КРТ) в Дзержинске выставили на торги за 24,2 млн руб. На участке в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой необходимо снести 54 ветхих дома и построить на их месте новое жилье, транспортную инфраструктуру и детсад. Инвестор должен будет вложить более 4 млрд руб.

Нижегородский губернатор предложил лишить МСУ полномочий по внутригородскому делению. Право образовывать, преобразовывать или упразднять районы в городах областного значения планируется передать на уровень региона. У муниципальных образований предлагается забрать полномочия по установлению и изменению границ внутригородских районов. Эти полномочия перейдут к заксобранию региона.

Три украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью в ночь на 11 марта. Последствия атаки не зафиксированы.

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Ученик восьмого класса школы №117 Нижнего Новгорода 11 марта напал с ножом на двух одноклассников. Пострадавших госпитализировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Директора школы отстранили от должности до окончания разбирательства. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Школьника отправили под домашний арест.

Этап кубка мира по скоростному спуску на коньках по Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде перенесли с 14-15 марта на 22-23 марта. По словам организаторов, это пришлось сделать из-за погоды и сложности трассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения директору нижегородского филиала РАНХиГС, депутату заксобрания Александру Парамонову в Московском райсуде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Избрание меры пресечения директору нижегородского филиала РАНХиГС, депутату заксобрания Александру Парамонову в Московском райсуде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС, депутата областного заксобрания Александра Парамонова. Его вместе с подчиненными подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что с 2019 по 2025 год директор филиала организовал и возглавил преступную группу, которая за взятки продавала дипломы РАНХиГС.

Экс-начальника управления на транспорте МВД по ПФО Александра Бережного заключили под стражу по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Как полагает следствие, он приказал принять невыполненные работы по ремонту здания полиции и незаконно поставил на учет служебный катер «Нептун 550», которым якобы пользовался в личных целях.

Три сотрудника ПИМУ и коммерсант арестованы по делу о мошенничестве организованной группой. Суд заключил под стражу первого проректора Сергея Вожика, начальника контрактной службы университета Вячеслава Матвеичева, директора института реабилитации вуза Сергея Хрулева и руководителя компании, с которой ПИМУ заключил контакт на поставку медоборудования. По версии следствия, в 2021 году фигуранты подготовили фальшивые документы на закупку техники по завышенным ценам у аффилированных юрлиц. Похищенные деньги участники поделили между собой, считают следователи.