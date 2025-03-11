В Нижегородской области ночью 11 марта силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников над территориями двух муниципальных районов. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. По его словам, последствий атаки нет.

По данным Минобороны РФ, над Нижегородской областью сбили три беспилотника. Всего над территорией России за ночь перехвачены и уничтожены 337 украинских БПЛА.

В Нижнем Новгороде с 04:40 аэропорт «Чкалов» закрыт на прием и выпуск самолетов.

Андрей Репин