Еще двух сотрудников ПИМУ и коммерсанта арестовали по делу о мошенничестве

Московский райсуд Нижнего Новгорода заключил под стражу начальника контрактной службы Приволжского медуниверситета (ПИМУ) Вячеслава Матвеичева, директора института реабилитации вуза Сергея Хрулева и руководителя компании, с которой университет заключил контакт на поставку медоборудования. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее суд на два месяца арестовал первого проректора ПИМУ Сергея Вожика. Все четверо проходят по одному уголовному делу о мошенничестве организованной группой. По версии следствия, в 2021 году фигуранты подготовили фальшивые документы на закупку оборудования по завышенным ценам у аффилированных юрлиц. В ПИМУ поставили велоэргометры на 7,7 млн руб. Похищенные деньги участники поделили, считает следствие.

В суде Сергей Вожик рассказал, что цены были завышены на 460 тыс. руб., но эти деньги фигуранты себе не брали. По его словам, на них подрядчик обновил часть имеющегося в ПИМУ оборудования.

Елена Ковалева