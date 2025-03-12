Одно ЧП с двумя уголовными делами

Ученик нижегородской школы №117, подозреваемый в нападении на одноклассников, по решению суда на время следствия отправлен под домашний арест. Следствие настаивало на заключении подростка под стражу, но суд принял более мягкое решение. Заседание суда проходило в закрытом режиме, его участники подробностей дела не раскрывают. Известно только, что школьник на протяжении нескольких лет подвергался травле со стороны одноклассников. Уголовное дело, фигурантом которого стал нижегородский восьмиклассник, возбуждено по статье о покушении на убийство двух человек. Кроме того, СКР разбирается в том, как подростку удалось пронести нож в школу через рамку металлодетектора. Следователи полагают, что сотрудники школы допустили халатность при обеспечении безопасности учащихся.

Подозреваемого в покушении на убийство нижегородского школьника отправили под домашний арест

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода 12 марта принял решение отправить под домашний арест на два месяца восьмиклассника школы №117, который накануне напал с ножом на своих одноклассников. Школьник пока находится в статусе подозреваемого. Из-за его возраста заседание суда по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. Журналистов пустили в зал только на оглашение решения суда.

Как писал «Ъ-Приволжье», школьник с ножом напал на своих сверстников на уроке русского языка. Он нанес двоим одноклассникам несколько ударов ножом, после чего убежал с места происшествия.

Пострадавших с колото-резаными ранами доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. По данным следствия и городского департамента образования, сейчас их жизни ничего не угождает.

Через некоторое время нападавшего задержали в районе улицы Хальзовская и доставили к следователю. По факту случившегося региональное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц). После случившегося появилась информация о том, что причиной для поступка восьмиклассника могла стать травля со стороны сверстников.

На заседании суда представители следствия настаивали на том, чтобы подозреваемого поместили под стражу. Адвокат подростка Наталья Добронравова ходатайствовала о том, чтобы школьника поместили под домашний арест по месту его жительства.

По ее словам, школьник действительно подвергался травле со стороны сверстников в течение всего времени обучения в школе, начиная с первого класса.

Его мать обращалась за помощью к школьному психологу, но какой-то действенной помощи ей не оказали. Об этом госпоже Добронравовой сообщили ее подзащитный и его законный представитель.

Адвокат считает, что поводов для заключения несовершеннолетнего школьника под стражу нет. Она полагает, что в дальнейшем статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело в отношении ее подзащитного может быть изменена. Сейчас восьмиклассник находится в статусе подозреваемого, обвинение ему будет предъявлено 13 марта.

Судья Илья Варламов согласился с позицией защиты и оставил ходатайство следствия об аресте подозреваемого без удовлетворения. В решении суда, в частности, говорится, что подозреваемый должен находиться по месту своего жительства. Он может пользоваться телефоном и интернетом только для вызова врача, сотрудников правоохранительных органов и в случае чрезвычайной ситуации. Покидать место жительства ему разрешено только для того, чтобы посетить медицинское учреждение, для участия в следственных действиях и в случае чрезвычайной ситуации.

После оглашения решения суда подозреваемый был освобожден из под стражи и уехал домой в сопровождении близких.

Также 12 марта нижегородское управление СКР возбудил еще одно уголовное дело, связанное с поножовщиной в школе №117. На этот раз дело возбуждено по статье о халатности. Как писал «Ъ-Приволжье», после нападения выяснилось, что на входе в школу установлена новая рамка металлодетектора, но в этот день она не работала.

Следствие полагает, что сотрудники школы небрежно отнеслись к исполнению своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности учащихся. Это привело к тому, что школьник смог пронести в учебное заведение нож, с котором позже напал на одноклассников.

Свое внутреннее расследование проводит городской департамент образования. По поручению главы города Юрия Шалабаева создана специальная комиссия, которая будет разбираться, почему рамка металлодетектора не работала, и почему руководство образовательного учреждения допустило ситуацию, когда школьник напал на своих одноклассников. Директор школы Татьяна Феоктистова до окончания расследования отстранена от занимаемой должности.

Андрей Репин