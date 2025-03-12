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Названы новые сроки проведения гонок на коньках по Чкаловской лестнице

Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках уточнила сроки переноса первого этапа Открытого кубка мира в Нижнем Новгороде. По данным федерации, ранее запланированный на 14-15 марта заезд пройдет 22-23 марта.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Поводом для переноса стала теплая погода и сложности со строительством трассы. Особенности ее конфигурации трассы потребовали установки дополнительного охлаждающего оборудования для наморозки льда.

Как писал «Ъ-Прволжье», трасса для проведения этапа кубка мира по скоростному спуску на коньках построена на Чкаловской лестнице, которая является объектом культурного наследия. Длина трассы составит 270 метров, перепад высот — 33 метра. Ожидается, что в гонке примут участие около 150 спортсменов из России, Белоруссии, Японии, Швейцарии, Франции и Польши.

Почему градозащиники были против ледовой трассы на Чкаловской лестнице

Строительство трассы на объекте культурного наследия вызвало протесты со стороны градозащитников. Они опасались, что стройка нанесет вред памятнику и отмечали, что возведение трассы началось до того, как была проведена историко-культурная экспертиза для обеспечения сохранности объекта.

Андрей Репин