Названы новые сроки проведения гонок на коньках по Чкаловской лестнице

Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках уточнила сроки переноса первого этапа Открытого кубка мира в Нижнем Новгороде. По данным федерации, ранее запланированный на 14-15 марта заезд пройдет 22-23 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Поводом для переноса стала теплая погода и сложности со строительством трассы. Особенности ее конфигурации трассы потребовали установки дополнительного охлаждающего оборудования для наморозки льда.

Как писал «Ъ-Прволжье», трасса для проведения этапа кубка мира по скоростному спуску на коньках построена на Чкаловской лестнице, которая является объектом культурного наследия. Длина трассы составит 270 метров, перепад высот — 33 метра. Ожидается, что в гонке примут участие около 150 спортсменов из России, Белоруссии, Японии, Швейцарии, Франции и Польши.

Строительство трассы на объекте культурного наследия вызвало протесты со стороны градозащитников. Они опасались, что стройка нанесет вред памятнику и отмечали, что возведение трассы началось до того, как была проведена историко-культурная экспертиза для обеспечения сохранности объекта.

Андрей Репин