Нижегородский губернатор предложил лишить МСУ полномочий по городскому делению
Полномочия по образованию, преобразованию или упразднению внутригородских районов городов областного значения в Нижегородской области предлагают забрать у муниципалитетов и передать на уровень региона. Соответствующий законопроект губернатор Глеб Никитин внес в заксобрание в марте.
Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ
Также у муниципальных образований предлагается забрать полномочия по установлению и изменению границ внутригородских районов. В случае принятия закона все эти полномочия перейдут к законодательному собранию Нижегородской области.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен «на создание возможности для эффективного осуществления публичной власти» в Нижегородской области «с одновременным сохранением и развитием исторически сложившегося территориального деления, привычного для населения».
Как писал «Ъ-Приволжье», в мэрии Нижнего Новгорода обсуждают вопрос о разделении Нижегородского района на два.