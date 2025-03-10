Нижегородский губернатор предложил лишить МСУ полномочий по городскому делению

Полномочия по образованию, преобразованию или упразднению внутригородских районов городов областного значения в Нижегородской области предлагают забрать у муниципалитетов и передать на уровень региона. Соответствующий законопроект губернатор Глеб Никитин внес в заксобрание в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Также у муниципальных образований предлагается забрать полномочия по установлению и изменению границ внутригородских районов. В случае принятия закона все эти полномочия перейдут к законодательному собранию Нижегородской области.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен «на создание возможности для эффективного осуществления публичной власти» в Нижегородской области «с одновременным сохранением и развитием исторически сложившегося территориального деления, привычного для населения».

Как писал «Ъ-Приволжье», в мэрии Нижнего Новгорода обсуждают вопрос о разделении Нижегородского района на два.

Ирина Швецова