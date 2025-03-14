Сенатора Айрата Гибатдинова сняли с вечернего рейса Москва — Ульяновск

Члена Совета Федерации Айрата Гибатдинова сняли с вечернего рейса Москва (Внуково) — Ульяновск, выполняемого авиакомпанией «Победа». Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Началось с того, что рейс DP 485 был задержан более чем на 40 минут. Затем сотрудники заставили уставших от ожидания пассажиров измерять размер ручной клади.

Когда очередь дошла до мужчины, чья сумка объективно подходила под размеры, но его все равно заставили утрамбовывать ее в калибратор и отказались пропускать в самолет, я за него заступился.

В результате сотрудники авиакомпании начали судорожно с кем-то связываться, проверять компьютер и в итоге не допустили меня до вылета. Внятных объяснений и альтернативы предложено не было»,— написал господин Гибатдинов.

Сенатор высказал предположение, что он попал в черные списки авиакомпании из-за большого количества жалоб и информационного освещения действий этого перевозчика.

Евгений Чернов