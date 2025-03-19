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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 73 года президенту фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александру Ослону

Александр Ослон

Александр Ослон

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александр Ослон

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет директор Национальной лаборатории внешней политики Никита Иванов:

— Дорогой Саша! Приближающаяся технологическая сингулярность смешивает глас народа, божий, искусственный. Иногда кажется, что привычка давать и получать ответ за секунды, да еще «правильный ответ», может только навредить человечеству. И в этот момент мнение подрастающей внучки может стать единственным, к которому интересно прислушаться, своим внутренним голосом. Желаю тебе долгих лет этих наблюдений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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