Сегодня отмечает юбилей двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР, президент женского баскетбольного клуба «Динамо» Татьяна Овечкина

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Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Татьяна Овечкина

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Ее поздравляет президент Российской федерации баскетбола (РФБ), заслуженный мастер спорта РФ Андрей Кириленко:

— Уважаемая Татьяна Николаевна! Дорогая тетя Таня! От всей души поздравляю с днем рождения! Мне посчастливилось общаться с Вами — легендой советского и российского спорта, капитаном московского «Динамо» и женской сборной СССР по баскетболу, заслуженным тренером РФ — почти всю мою жизнь. Для всех Вы — великолепный пример успеха в спорте и в жизни. Мы восхищаемся, как Вы достигли всех высот и навыигрывали все и везде: на Олимпиадах, мировых и европейских первенствах, чемпионатах СССР и РФ. В РФБ всегда рады, когда Вы готовы поделиться своим опытом с подрастающими поколениями. А лично мне еще повезло ощутить теплоту, внимание и заботу от мамы моего товарища и друга. Люблю и ценю Вас безгранично! Здоровья и энергии!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»