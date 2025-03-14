Оборонный престиж подорвали подмосковным участком

В Санкт-Петербурге суд в закрытом режиме начал слушать уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента строительства публично-правовой Военно-строительной компании (ППК «ВСК») Минобороны Сергея Горского. Фигурант, по версии следствия, злоупотребил полномочиями при выполнении оборонзаказа и получил взятки в виде стройматериалов и услуг, которые были использованы для облагораживания его участка в Подмосковье. Сам подсудимый вменяемое признает. Ранее работу ППК курировал арестованный экс-замминистра обороны Тимур Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергею Горскому инкриминируют получение двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сергею Горскому инкриминируют получение двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщала ранее руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале, Сергею Горскому инкриминируют получение двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). Причем последний состав, отметила госпожа Лебедева со ссылкой на данные базы по петербургским судам, рассматривается в регионе впервые.

«Указанные действия Горского способствовали подрыву престижа и авторитета ППК "ВСК" и ее учредителя — Минобороны России среди граждан и повлекли существенное нарушение законных интересов данной организации и государства в сфере экономической деятельности»,— говорится в материалах дела.

Сторона обвинения утверждает, что первый эпизод произошел в 2021 году, когда подсудимый получил взятку в виде стройматериалов и услуг по установке забора и навеса на своем участке в Московской области.



Общая стоимость этих работ составила свыше 2,1 млн рублей. Взамен, предполагает следствие, фигурант помогал компании выполнять работы по субподряду, согласовывая все заявки на расходование денег.

Второй случай, по версии правоохранителей, произошел весной 2022 года на стройплощадке многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. Кирова. В обвинительном заключении сказано, что Горский предложил представителю другой фирмы передать ему в качестве взятки более 8,1 млн рублей. Деньги должны были поступить на счета разных юрлиц за выполнение любых действий в интересах этой компании.

Кроме того, следствие полагает, что обвиняемый злоупотребил полномочиями при выполнении оборонзаказа, якобы зная, что один из субподрядчиков не сможет выполнить свои обязательства, но все равно согласовав выделение предприятию свыше 212 млн рублей, что привело к необоснованному увеличению дебиторской задолженности «ВСК», повлекло дополнительные финансовые потери и затруднило оплату дальнейших строительных работ.

Дело экс-заместителя главы департамента строительства ППК в пятницу, 14 марта, начал рассматривать по существу Дзержинский районный суд Петербурга.

Несмотря на то что слушания проходили за закрытыми для прессы дверями, источники «Ъ-СПб» в правоохранительных органах сообщили, что Сергей Горский признал вину.

ППК «Военно-строительная компания» имеет филиалы в Архангельской, Астраханской, Калужской, Ленинградской, Тульской и Ульяновской областях. По данным системы СПАРК (spark-interfax.ru), в 2023 году предприятие Минобороны выступило поставщиком в госконтрактах на сумму 1,3 млрд рублей, в 2022-м — на 18,7 млрд рублей. В качестве заказчика в 2023 году «ВСК» заключила контракты на 10,5 млрд рублей, в 2022-м — на 23 млрд.

Добавим, что в апреле минувшего года силовиками в Москве был задержан экс-гендиректор ППК Андрей Белков. Ему также вменяют злоупотребление полномочиями при исполнении оборонзаказа. Впрочем, по некоторым данным, этим претензии следствия к нему могут не ограничиться, тем более что работу Белкова курировал уже бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в масштабной коррупции.

Андрей Кучеров