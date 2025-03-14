В Сочи вырос спрос на продавцов, риелторов и поваров

В 2024 году в Сочи значительно увеличилось количество вакансий, особенно для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, агентов по недвижимости, поваров, пекарей, кондитеров, официантов, барменов и бариста, рассказали «Ъ-Сочи» пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Работодатели также активно ищут водителей, курьеров, бухгалтеров, администраторов, операторов call-центров, медицинских работников и разнорабочих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По сравнению с прошлым годом спрос на эти профессии вырос, а число вакансий для сотрудников без опыта работы увеличилось с 13 тыс. до 21 тыс. Работодатели готовы нанимать специалистов на начальные позиции и обучать их на месте.

В 2024 году зарплаты также выросли: соискатели без опыта могут получать в среднем 72,7 тыс. руб. в месяц, а работники с опытом от 1 до 3 лет — 73,2 тыс. руб. Специалисты с 3–6 годами стажа могут зарабатывать около 90 тыс. руб. ежемесячно.

Мария Удовик