Годовая прибыль BMW рухнула на 37%

Чистая прибыль германского производителя автомобилей BMW по итогам 2024 года составила €7,68 млрд. Это падение на 37% по сравнению с показателем 2023 года. Выручка за отчетный период снизилась на 8,4% и составила €142 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tatan Syuflana / AP Фото: Tatan Syuflana / AP

Основные показатели BMW падают второй год подряд, и на результатах 2024 года, как указывает компания, сказалось снижение продаж автомобилей на китайском рынке, а также проблемы с браком тормозных систем, поставляемых компанией Continental. Устранение брака потребовало приостановки продаж авто. За год было продано около 2,45 млн транспортных средств производства BMW, что меньше предыдущего года, когда компания продала 2,55 млн ТС.

Продажи автомобилей марки BMW упали за год на 2,3%, до 2,2 млн. Продажи Rolls-Royce сократились на 5,3%, до 5,7 тыс. автомобилей. Больше всего упали продажи MINI — на 17,1%, до 244,9 тыс. автомобилей. Доля электромобилей в продажах производителя выросла на 13,5%.

В этом году BMW ожидает, что «сложные условия конкуренции, а также ситуация в макроэкономике, торговле и геополитике могут оказать значительное влияние на показатели бизнеса». Компания учитывает влияние американских пошлин, сохранение слабого спроса в Китае и другие проблемы. Между тем другие германские производители также отчитались о падении показателей по тем же причинам. У Volkswagen прибыли упали на 31%, до €12,4 млрд, у Mercedes-Benz — на 28%, до €10,4 млрд.

Алена Миклашевская