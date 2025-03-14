В Перми скоропостижно скончался известный медиаменеджер

В Перми в возрасте 55 лет скончался генеральный директор филиала «Русской Медиагруппы» — ООО «РМГ Пермь» Евгений Царегородцев. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили его коллеги. Господин Царегородцев является одним из создателей телерадиокомпании «Авторадио ТВ» в Перми.

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Евгений Царегородцев



Евгений Царегородцев родился в 1969 году в Перми. Окончил Пермский технический университет (ныне ПНИПУ) по специальности «Автоматика и телемеханика». С 1992 года начал карьеру в ТРК «Авторадио ТВ» на должности звукорежиссера, а в 1999-м стал ее программным директором. С 1995 по 1999 год работал в рекламном отделе радио, создал продакшн-студию. Согласно Rusprofile, господин Царегородцев является руководителем двух ныне действующих компаний, включая ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон Пермь». Также руководил четырьмя юрлицами в Перми, принадлежащими РМГ: «Авторадио ТВ», ЗАО «Континенталь» (вещатель станции «Русское радио — Пермь» и телеканала Ru.tv), ЗАО «Мьюзик Радио» (вещатель «Хит ФМ Пермь») и ООО «Радио Максимум Пермь».