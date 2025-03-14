«Якутуголь» планирует нарастить добычу еще на 1,5 млн тонн в год

Объем добычи угля АО ХК «Якутуголь» (входит в группу «Мечел») за 2024 год увеличился к предыдущему году на 1,4 млн т, — до 4,5 млн т. Цифры озвучены по итогам встречи главы Якутии Айсена Николаева с руководством компании. Господин Николаев заявил, что компанией подготовлен план на 2025 год, который включает рост добычи угля и создание новых рабочих мест.

«В 2024 году компания продемонстрировала положительную динамику, что позволяет "Якутуглю" развиваться даже в условиях объективных трудностей», — сказал он. Глава республики акцентировал внимание на важности поддержания положительных показателей деятельности предприятия для достижения запланированного уровня добычи угля в пять-шесть млн т в год.

Управляющий директор «Якутугля» Олег Михайлов сообщил, что за прошедший год было отгружено четыре млн тонн угольной продукции, из которых 1,2 млн т ушло на рынок Якутии. Для достижения плановых показателей на предприятие уже поступило новое оборудование. Завершены ключевые работы по модернизации оборудования обогатительной фабрики «Нерюнгринская».

Также на встрече обсудили укомплектованность персонала, которая на данный момент составляет 86%. 78% сотрудников предприятия — местные кадры. В текущем году компания продолжит работу по привлечению квалифицированных специалистов, расширяя сотрудничество с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования.

Николай Борисов, Якутск