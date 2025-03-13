«Новые люди» предлагают предупреждать граждан о необходимости удалить «опасную» информацию

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» (НЛ) предлагают уведомлять граждан о необходимости удалить противоправные посты в интернете, прежде чем возбуждать на них уголовные дела. Соответствующий законопроект сегодня, 13 марта, внесли в нижнюю палату члены фракции НЛ Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. На устранение нарушения они предлагают давать 24 часа.

В пояснительной записке к документу его авторы отмечают, что сейчас уголовные дела в отношении лиц, «подозреваемых в распространении противоправной информации», возбуждают «без предоставления гражданам возможности самостоятельно устранить нарушение». Однако, по мнению депутатов, люди могут забыть о существовании противоправных комментариев или даже «изменить позицию по обсуждаемому вопросу».

По данным экспертов, на которые ссылаются представители НЛ, с 2010 года за публикации в соцсетях и «иные онлайн-активности» было возбуждено свыше 1 тыс. уголовных дел. Это приводит к «избыточному применению уголовного преследования в случаях, когда нарушение могло бы быть устранено добровольно, что создает неоправданную нагрузку на правоохранительные органы и судебную систему, а также негативно сказывается на правах граждан», говорится в пояснительной записке.

В то же время действующее законодательство уже обеспечивает возможность удалить противоправную информацию в течение 24 часов с момента получения уведомления от провайдера хостинга для владельцев сайтов и интернет-ресурсов, отмечают парламентарии. Это «позволяет им избежать блокировки сайта Роскомнадзором и минимизировать негативные последствия», в то время как граждане несправедливо лишены такой возможности, подчеркивают авторы проекта.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы от НЛ Владислав Даванков предложил отменить административные штрафы за лайки и прочие реакции под публикациями в интернете. Защита национальных интересов не должна выходить за рамки адекватности, а штрафы за лайки — это «перебор», мотивировал свою инициативу господин Даванков.

Григорий Лейба