Президент Индонезии планирует построить тюрьму для коррупционеров на острове
Президент Индонезии Прабово Субианто поделился своими планами выделить из бюджета средства на строительство тюрьмы на отдаленном острове. Она будет создана для тех, кто в Индонезии был обвинен в коррупции. Господин Субианто заявил это в штаб-квартире Министерства начального и среднего образования в Джакарте.
Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters
«Я не отступлю от борьбы с коррупционерами. Они должны знать, что я готов умереть за эту нацию и это государство. Я не боюсь мафии, поскольку на моей стороне начальник полиции, военный командующий и учителя»,— сказал господин Субианто (цитата по Antara).
Президент подчеркнул, что больше всех от присвоения государственных средств пострадали учителя, врачи, медработники и фермеры. Президент сделал эти заявления, запуская новый механизм распределения пособий для учителей со статусом государственных служащих в регионах.
До этого господин Субианто не раз заявлял о намерении бороться с коррупцией в стране.
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