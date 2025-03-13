Главные новости за 13 марта. Новороссийск

Мусорный полигон «Терра-Н» горит в Новороссийске.

Заработная плата в Новороссийске выше средней в Краснодарском крае.

Новороссийский художник Николай Джанян скончался на 71 году жизни.

В Новороссийске модернизация стадиона позволит проводить матчи Премьер-лиги.

Для тушения пожара на мусорном полигоне в Новороссийске увеличили количество спасателей и спецтехники.

Эколог Елена Шувалова — о возгорании мусорного полигона в Новороссийске.

В Новороссийске вечером 13 марта пройдут учения по отражению атак дронов.

Спасенный российскими моряками в порту Новороссийска кот из Стамбула здоров и находится под присмотром.