Главные новости за 13 марта. Новороссийск
Мусорный полигон «Терра-Н» горит в Новороссийске.
Заработная плата в Новороссийске выше средней в Краснодарском крае.
Новороссийский художник Николай Джанян скончался на 71 году жизни.
В Новороссийске модернизация стадиона позволит проводить матчи Премьер-лиги.
Для тушения пожара на мусорном полигоне в Новороссийске увеличили количество спасателей и спецтехники.
Эколог Елена Шувалова — о возгорании мусорного полигона в Новороссийске.
В Новороссийске вечером 13 марта пройдут учения по отражению атак дронов.
Спасенный российскими моряками в порту Новороссийска кот из Стамбула здоров и находится под присмотром.