Мусорный полигон «Терра-Н» горит в Новороссийске

Пять пожарных расчетов и 20 человек тушат крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко. Площадь возгорания в настоящий момент неизвестна. Причина пожара будет установлена после тушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: своем Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: своем Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

«Выехал на мусорной полигон, где ведутся работы по тушению пожара. На данный момент задействованы пять пожарных расчетов, дополнительно привлечены четыре машины для подвоза воды, работает спецтехника для подвоза грунта. <…>Новороссийское лесничество продолжает дежурить на границе полигона с лесным массивом»,— написал мэр.

Мусорный полигон эксплуатирует компания «Терра-Н». Он расположен в урочище горы Щелба (недалеко от села Абрау-Дюрсо), рядом с густонаселенным жилым массивом. Полигон принимает отходы из двух городов — Новороссийска и Геленджика, и рассчитан на 160 тыс. т отходов в год. По данным Росприроднадзора, вместимость полигона была исчерпана в мае 2023 года, ведомство намеревалось закрыть полигон. Однако власти приняли решение о его рекультивации Для этого, согласно принятому генплану, выделили 19 га леса.

Как сообщали «Ведомостям Юг» в пресс-службе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО), реконструкцию мощностей новороссийского мусорного полигона планируется провести до конца 2025 года.

На свалке регулярно происходят крупные пожары. Член экологической комиссии совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Витишко считает, что, скорее всего, процесс внутреннего горения свалки уже необратим и, по мере скопления метана, она будет периодически загораться.

Наталья Решетняк