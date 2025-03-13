В Новороссийске пройдут боевые учения вечером 13 марта

В четверг, 13 марта, вечером в Новороссийске пройдут боевые учения по отражению атаки БПЛА и безэкипажных катеров в Военной гавани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Военные учения запланированы на четверг, 13 марта 2025 года, в период с 21:00 до 23:00. Дежурные силы Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Также сегодня, 13 марта, в Новороссийске на ПК «Шесхарис» в период с 14:30 до 15:00 проведут проверку работоспособности локальной системы оповещения.

Алена Воробьева