В Новороссийске для тушения свалки увеличили количество спасателей

Для тушения пожара на мусорном полигоне в Новороссийске увеличили количество спасателей и спецтехники. Об этом сообщил краевой оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дополнительные силы и средства для тушения возгорания на полигоне коммунальных отходов нарастили до 90 человек. Число спецтехники увеличили до 61 единицы. Как пояснили в оперштабе Краснодарского края, это водовозы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и самосвалы.

Возгорание мусорного полигона в Новороссийске произошло в ночь на 13 марта. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. Причину пожара установят после ликвидации возгорания.

Алена Воробьева