«Для городов на побережье должна быть разработана особая программа по утилизации отходов»

В Новороссийске ночью 13 марта 2025 года загорелся мусорный полигон в селе Борисовка. Площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м. Это не первый крупный пожар на свалке: в августе 2024 года огонь охватил 1 тыс. кв. м. По данным Росприроднадзора, вместимость полигона была исчерпана еще в мае 2023 года, вместо его закрытия было принято решение о рекультивации объекта. Основатель и координатор проекта «Помоги городу» Елена Шувалова считает, что рекультивация полигона не избавит новороссийцев от проблемы.

Елена Шувалова

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«Все полигоны Краснодарского края переполнены, в том числе и в Новороссийске. А в курортных и рекреационных зонах количество отходов увеличивается вместе с турпотоком. Конечно, мусорный полигон в городе-герое нужно рекультивировать, иначе он так и будет гореть, пагубно воздействуя на окружающую среду и здоровье людей. После рекультивации на месте полигона можно разбить парк — такие примеры были, и их много. Но спасет ли эта рекультивация от проблемы? Ведь появится новая свалка.

Если не изменить подход к сбору мусора, вряд ли что-то серьезно изменится. Проблему может решить только раздельный сбор отходов, мусоросортировка и грамотная мусоропереработка. Это довольно бюджетно, на два-три контейнера много денег не понадобится, гораздо сложнее убедить людей поставить дома два ведра для сухого и мокрого мусора. Один вид отходов можно переработать в гумус, другой отсортировать как вторичное сырье: картон, стекло, блистеры для таблеток — все это можно продавать. Но главное, такой подход существенно снизит нагрузку на полигон.

В городах на побережье должен действовать запрет на пластиковую посуду. С учетом туристического потока и количества точек общепита отсутствие пластика поможет наладить утилизацию отходов без сжигания. Люди должны при покупке продуктов учитывать экологичность упаковки, понимать, перерабатывается она или нет. Лучше всего экопривычки перенимают дети, поэтому экологическому образованию нужно уделять должное внимание еще с детского сада.

Для городов на побережье должна быть разработана особая программа по утилизации отходов. Для этого нужно взаимодействие всех вертикалей — жителей и властей города, регионального оператора и собственника полигона».