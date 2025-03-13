В Новороссийске ушел из жизни художник Николай Джанян

Новороссийский художник Николай Джанян скончался сегодня, 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба управления культуры Новороссийска. Ему было 70 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал управления культуры Новороссийска Фото: Telegram-канал управления культуры Новороссийска

Николай Джанян родился в 1953 году в Азербайджане. С 1985 года жил и работал в Новороссийске. Организатор и участник более 150 выставок ВТОО «Творческого союза художников России» в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Сочи, Краснодаре, Майкопе, Саратове.

Его работы хранятся в историческом музее-заповеднике города-героя Новороссийска, музее «Народов Востока» СКФ в столице Адыгеи Майкопе, в Краснодарском музее им. Филицына, в частных коллекциях Армении, Азербайджана, Германии, Грузии, России.

Николай Джанян – заслуженный художник республики Адыгея, почетный член Российской Академии Художеств, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, член Союза художников РФ.

Алена Воробьева