В Новороссийске модернизация стадиона позволит проводить матчи Премьер-лиги

Модернизация стадиона «Центральный» в Новороссийске позволит повысить его категорию и даст возможность проводить матчи уровня Премьер-лиги. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Варианты модернизации стадиона «Центральный» обсудили в мэрии на рабочем совещании с руководящим составом футбольного клуба и школы «Черноморец». За последние три года в спортивном сооружении заменили покрытие, установили современное цифровое табло и камеры по периметру стадиона, смонтировали сигнализацию и обеспечили антитеррористическую защищенность.

В 2025 году на стадионе завершены работы по обустройству дополнительных входных групп, продолжается реконструкция освещения. Поэтапная модернизация позволит спортобъекту повысить категорию до первой.

Стадион «Центральный» – главное спортивное сооружение Новороссийска. Ежедневно здесь тренируются порядка 816 детей и проводятся занятия по физкультуре у трех образовательных учреждений. Это единственный объект в городе, имеющий лицензированную вторую категорию, которая дает возможность проводить матчи всероссийского уровня.

Алена Воробьева