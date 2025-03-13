Завод быстрого приготовления

Компания «Сэлтикс Сиберия», принадлежащая вьетнамским инвесторам, построит в Новосибирской области завод по производству лапши быстрого приготовления, картофельного пюре, макаронных изделий и напитков. Сумма инвестиций в производство составит свыше 13 млрд руб. Руководство компании сообщило о планах ввести завод до конца 2027 года. Проект, по словам экспертов, не утратил актуальности в изменившейся экономической ситуации. Срок его окупаемости они оценивают до 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первую лапшу быстрого приготовления вьетнамские инвесторы ожидают получить от своего новосибирского предприятия к 2028 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Первую лапшу быстрого приготовления вьетнамские инвесторы ожидают получить от своего новосибирского предприятия к 2028 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ООО «Сэлтикс Сиберия», учредителем которой является вьетнамское АО «Сэлтикс», намерена построить в Новосибирской области завод по производству еды быстрого приготовления — лапши, картофельного пюре, бульонов и напитков. Он расположится на участке площадью 12,8 га на территории промышленно-логистического парка (ПЛП). Об этом сообщила пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области». Генеральный директор «Сэлтикс Сиберия» Андрей Атамуратов рассказал, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 13 млрд руб.

Согласно Rusprofile, ООО «Сэлтикс Сиберия» зарегистрировано в Новосибирске в ноябре 2023 года с уставным капиталом в 63,5 млн руб. Основным видом деятельности предприятия указана оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков.

«Планируем выполнить проект в два больших этапа с возможностью дальнейшего расширения и как можно быстрее начать производство. Первый этап стоимостью 4,9 млрд руб. будет реализован до конца 2027 года. На данный момент мы уже завершили проектирование завода, прошли экспертизу, получили разрешение на строительство и техусловия на подключение к объектам инфраструктуры ПЛП»,— рассказал господин Атамуратов.

На полную мощность завод должен выйти до 2034 года. Совет по инвестициям при губернаторе Новосибирской области признал проект масштабным и подтвердил право на получение налоговой льготы на имущество. В перспективе предприятие создаст около 600 рабочих мест, а налоговые поступления в региональный бюджет в результате работы компании за десять лет оцениваются в сумму более 1,8 млрд руб.

Гендиректор «Корпорации развития Новосибирской области» Вячеслав Радионов рассказал «Ъ-Сибирь», что выбор региона обусловлен ее территориальным расположением и стратегической целью по охвату новых рынков.

Проект инвесторов из Вьетнама выглядит актуальным в текущей политико-экономической ситуации, считает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «Российские власти активно поддерживают развитие пищевой промышленности, в том числе за счет создания новых рабочих мест и развития региональной инфраструктуры, что отвечает стратегии импортозамещения и повышения продовольственной безопасности. Кроме того, инициатива иностранного инвестора в данном контексте свидетельствует о доверии зарубежных бизнес-партнеров к российскому рынку»,— комментирует аналитик.

Срок полной окупаемости проекта Дмитрий Жарский оценивает в пределах 10–15 лет, учитывая масштаб инвестиций, постепенный рост производственных мощностей и завоевание рынка. По словам руководителя управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексея Курасова, срок окупаемости без учета субсидий и льгот составит 7-8 лет. На сокращение этого периода может повлиять успешная маркетинговая стратегия, оптимизация производственных процессов и конкурентоспособность выпускаемой продукции, отмечает эксперт.

В качестве рисков аналитики выделяют санкционное давление и связанные с ним колебания валютных курсов, а также возможные изменения регуляторной политики.

«Проект может столкнуться с повышенной волатильностью расходов и доходов»,— считает господин Жарский.

По оценкам BusinesStat, производство лапши быстрого приготовления в России в 2023 году (данные за 2024 год отсутствуют) сократилось на 2%: с 189 до 185 тыс. т. Определяющим фактором послужили перебои с поставками пищевых добавок, они повлияли как на объемы выпуска продукции, так и на предлагаемый ассортимент. Следствием перебоев стало сокращение спроса на лапшу отечественного производства и рост спроса на импортную продукцию.

Рынок растет, но за счет роста цены на 30-40%, в объемах он падает, полагает Алексей Курасов. «Самый привлекательный регион — Москва, где цена лапши 90-120 руб., в Новосибирске — 80-90 руб. Целесообразность такого проекта сейчас, при падении спроса, выглядит сомнительной»,— комментирует эксперт.

Лолита Белова