Инвестиции в экономику Свердловской области выросли на 17% в 2024 году

Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области достиг 898,2 млрд руб. по итогам 2024 года, что на 17,1% больше, чем в 2023 году, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидирующей отраслью по притоку капитала второй год подряд является «транспортировка и хранение» (195,9 млрд руб.). Значительные инвестиции направлены в обрабатывающее производство (168,7 млрд руб.) и операции с недвижимым имуществом (83,4 млрд руб.).

По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, притоку инвестиций способствует развитие инфраструктуры, совершенствование инструментов господдержки и реализация крупных проектов, таких как «Сухой порт».

Напомним, что по итогам 2023 года объем инвестиций составил 720 млрд руб., что на 16% больше, чем в предыдущем году.

Полина Щуцкая