Муниципальные сети в Пермском округе вновь отдали частной компании

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд поддержал решение первой инстанции по иску прокуратуры Пермского края к администрации Пермского округа. Ранее суд признал незаконной сдачу без конкурсных процедур в аренду районных сетей частным компаниям — ООО «Тепло-Сылва», ООО «РЭМ-Сервис» и обязал возвратить тепловые сети в муниципальную собственность.

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Решение по иску к ООО «Тепло-Сылва» вступило в законную силу в начале марта, по ООО «РЭМ-Сервис» — в конце января. Первая компания с 1 ноября 2022 года арендовала у администрации Сылвенского сельского поселения тепловые сети протяженностью 6 тыс. м, вторая — также осенью 2022 года — арендовала объекты муниципального теплоснабжения в населенных пунктах Култаево, Кичаново, Петровка, Чуваки, Мокино. Как выяснила прокуратура, указанные объекты были сданы в аренду без проведения конкурса и не в концессию.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации округа, тепловые сети, которые ранее арендовал «РЭМ-Сервис», по приказу передали в МУП «Двуречье» еще в августе 2024 года.

При этом ООО «Тепло-Сылва» продолжило обслуживать имущество по новому договору аренды, представленному суду в ноябре 2024 года. В администрации пояснили, что сети вновь были переданы без конкурса. «Передали по техприсоединению, согласно закону "О защите конкуренции", ст. 17.1, п. 8 в ч. 1»,— пояснили в мэрии. Указанная статья допускает возможность заключения договоров без проведения торгов с лицом, обладающим правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения.