Скончался новосибирский депутат Александр Козлов

В возрасте 73 лет после продолжительной болезни скончался депутат законодательного собрания Новосибирской области Александр Козлов. О его смерти сообщил первый секретарь обкома КПРФ, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Александр Александрович неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Новосибирской области по спискам КПРФ. Активно работал в областном парламенте, часто выступал на сессиях, поднимая проблемы волнующие коллективы промышленных предприятий региона, защищая социальные права трудящихся»,— записал лидер новосибирских коммунистов в своем Telegram-канале.

В 2000-2021 годы Александр Козлов возглавлял Федерацию профсоюзов Новосибирской области. В 2020 году на выборах в заксобрание он занимал третью строчку головной части списка кандидатов КПРФ.

Прощание с Александром Козловым состоится 15 марта.

Валерий Лавский