Песков объяснил почему Путин надел военную форму

Президент РФ Владимир Путин посчитал нужным быть в военной форме во время посещения штаба в Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым»,— ответил господин Песков на вопрос о том, почему Путин был в военной форме на совещании в пункте управления группировки войск «Курск».

Ранее, 12 марта, во посещения одного из командных пунктов в Курской области президент России Владимир Путин прибыл в штаб в военной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС России — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.

Подробнее о совещании — в материале «Победители не судят»