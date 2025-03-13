Дума Ставрополья поддержала изменения федерального закона о животных

Депутаты Ставропольского края поддержали изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Решение опубликовано на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Помимо этого, депутаты края внесли свои предложения по улучшению закона.

«Содержание отловленных животных без владельца осуществляется в пунктах временного содержания животных. В связи с этим предлагаем распространить действия проектируемых норм не только на приюты для животных, но и на пункты временного содержания животных»,— сказано в постановлении.

Документ будет направлен в комитет Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды для дальнейшего рассмотрения.

Николай Аксенов