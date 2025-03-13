Киргизия и Таджикистан подписали договор о государственной границе

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали в Бишкеке договор о государственной границе. Переговоры о делимитации и демаркации границы длились с 2002 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС / IGOR KOVALENKO Фото: ТАСС / IGOR KOVALENKO

Подписание документа состоялось в государственной резиденции Киргизии «Центр сплоченности» в рамках официального визита президента Таджикистана в Бишкек. По итогам переговоров господа Жапаров и Рахмон подписали совместное заявление. В частности, стороны договорились предпринять все необходимые шаги для активизации экономического сотрудничества между двумя странами.

В феврале представители двух государств подписали в Бишкеке протокол о делимитации общего участка границы. В декабре прошлого года в киргизском городе Баткен состоялась встреча председателей делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации границы. Стороны достигли договоренности и завершили описание спорных участков.

Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти 1 тыс. км периодически становилась зоной конфликтов. Наиболее масштабные конфликты произошли в 2021 и 2022 годах. В 2021-м трехдневные бои унесли жизни 36 граждан Киргизии и 19 граждан Таджикистана. В сентябре 2022 года в ходе двухдневных столкновений на границе по меньшей мере 100 человек погибли и около 140 тыс. было эвакуировано. После тех событий стороны активизировали работу по делимитации границы. Государства договорились о совместном патрулировании на границе, разблокировке дороги в зоне конфликта, а также подписали протокол об установлении мира.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Армянский пример заразителен».