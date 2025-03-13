ФСБ обнаружила в аэропорту Челябинска посылки с взрывными устройствами

В аэропорту Челябинска взрывотехники ФСБ России обезвредили пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства. Почтовые отправления, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы, предназначались для участников специальной военной операции и госслужащих, работающих в зоне СВО, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

«По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем»,— говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ установили и задержали отправителя посылок. Это 21-летний житель Первоуральска Свердловской области, по данным Федеральной службы безопасности, завербованный украинскими спецслужбами.

«В марте 2025 года за денежное вознаграждение он изъял из схронов в Челябинске посылки и отправил их Почтой России военнослужащим и представителям органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив вознаграждение»,— сообщает ЦОС ФСБ.

В Челябинске обнаружен еще один тайник, из которого изъяты четыре аналогичных СВУ, предназначенные военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

В прошлом году первоуралец, как считает служба, по заданию куратора собирал информацию о российских военнослужащих, проживающих в Энгельсе Саратовской области, а также о сотрудниках оборонных предприятий в Екатеринбурге.

Следственный отдел УФСБ России по Челябинской области возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств). Разыскиваются лица, изготовившие взрывные устройства. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).