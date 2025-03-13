На Кубани началась посевная кампания яровых культур

В Краснодарском крае стартовала посевная кампания яровых культур. Площадь посева сохранили на уровне прошлого года — 1,8 млн га. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Под сахарную свеклу отвели 205 тыс. га. Подсолнечником планируют засеять около 471 тыс. га. Площадь под соей составит порядка 190 тыс. га, а под кукурузой — 436 тыс. га. В этом году под урожай будет засеяно около 3,6 млн га яровых и озимых культур.

Весенний сев первыми начали проводить хозяйства в центральной части края. Губернатор отмечает, что аграрии полностью обеспечены семенами. Ежегодно на Кубани увеличивается доля использования семян отечественной селекции. По подсолнечнику и кукурузе в 2025 году она составит 55%. Семена пшеницы и ячменя полностью отечественные.

В администрации края отметили, что в период посевной кампании в сельскохозяйственные работы задействуют около 36 тыс. единиц техники. Обеспечен достаточный запас горюче-смазочных материалов, запасных частей и комплектующих. По прогнозам аграриев, это позволит собрать урожай на уровне не ниже, чем в 2024 году, когда было собрано 13,8 млн т зерна.

Алина Зорина