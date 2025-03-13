В Каслинском районе построят школу за 1,2 млрд рублей

Администрация Каслинского муниципального района объявила аукцион на строительство школы для 500 учащихся в поселке Вишневогорск. Работы оценены в 1,17 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит, помимо самого возведения образовательного учреждения, установить в нем лифты, оборудовать систему оповещения и смонтировать пандусы для доступа в школу маломобильных граждан. Территорию вокруг необходимо благоустроить. Учреждение в будущем планируется использовать как проект повторного применения, то есть при строительстве новых зданий его архитектурные и технические особенности скопируют. Подготовка к строительству должна начаться в марте текущего года, окончание всех работ намечено на ноябрь 2027-го. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 20 марта.

Виталина Ярховска