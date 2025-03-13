В магнитогорском «Притяжении» продают ресторан за 60 млн рублей

На продажу выставлен ресторан в многофункциональном курорте «Притяжение» в Магнитогорске. Объект оценили в 60 млн руб., указано на портале «Авито».

Ресторан плoщaдью 400 кв. м с техникой, мебелью и дизайнерским интерьером продается как готовый бизнес. Владелец сообщает о чистой прибыли в 600 тыс. руб. в месяц и выручке 55 млн руб. в год. После заключения сделки, по информации в объявлении, покупатель получит помещение в долгосрочную аренду с узнаваемым брендом и упрощенной системой налогообложения в 1% до 2029 года. На протяжении двух недель нового ресторатора будут обучать ведению бизнеса. Штат поваров, официантов и администраторов укомплектован. Причиной продажи собственник назвал развитие сети кафе с другой концепцией.

Виталина Ярховска