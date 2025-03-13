На Чукотке начались съемки документального фильма о белых медведях

В государственном природном заповеднике «Остров Врангеля» начался полевой сезон учета родильных берлог белых медведей. Работу ученых сопровождает группа кинодокументалистов, которые намерены снять фильм о «хозяине Арктики». Людей уже доставили на остров вертолетом из Певека, сообщили «Ъ» в заповеднике.

В заповеднике уточнили, что наблюдения будут вести их сотрудники под руководством директора Николая Маковеева. «Остров Врангеля» называют «родильным домом белых медведей», это основное место появления на свет животных чукотско-аляскинской популяции.

В течение полутора месяцев специалисты будут изучать так называемую «берложную экологию»: количество родовых берлог, сроки выхода из них медведиц с медвежатами, количество детенышей у одной самки и время их ухода в море.

Работой над фильмом о белых медведях будет заниматься съемочная группа режиссера-документалиста Леонида Круглова. Операторы будут снимать жизнь белых медведей и работу сотрудников заповедника. Съемки планируют продолжить этой осенью и летом следующего года.

Ирина Тимофеева, Анадырь