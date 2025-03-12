Армейцы на гол впереди «Динамо»

В полуфинале «Фонбет» Кубка России по футболу ЦСКА на своем поле одолел московское «Динамо» — 2:1. Несмотря на удаление в составе бело-голубых, красно-синие не сумели обеспечить себе серьезный задел перед ответной встречей в гостях. Победитель по сумме двух матчей сыграет в финале «Пути Российской премьер-лиги» с клубом, который будет сильнее в паре «Зенит»—«Ростов».

Насыщенная программа кубкового дня, состоявшая из четырех матчей, завершилась первым дерби ЦСКА и «Динамо» в полуфинале «Пути РПЛ». Причем бело-голубые на предыдущей стадии турнира уже выбили из верхней части сетки другой столичный клуб — «Локомотив», а еще они соперничали на групповом этапе со «Спартаком», так что собрали в нынешнем Кубке России полную коллекцию московских дерби.

Понятно, что фаворита в противостоянии ЦСКА и «Динамо» не было, тем более что и в чемпионате после зимней паузы они набрали по четыре очка.

Разве что команда Марцела Лички имела больше кадровых потерь, а на позиции центрального нападающего в связи с травмой Константина Тюкавина у нее и вовсе осталась, по сути, только одна опция — Эль-Мехди Маухуб. При этом армейцы обе встречи в чемпионате с Игорем Акинфеевым в воротах сыграли на ноль, а в Кубке страны сухая серия их второго голкипера Владислава Торопа вообще составляла почти 600 минут. Он пропустил всего два гола в восьми матчах, и главный тренер красно-синих Марко Николич снова доверил ему пост номер один.

ЦСКА сразу показал, кто хозяин на «ВЭБ Арене», и завладел территориальным преимуществом. Да и его стартовый состав был гораздо ближе к оптимальному, тогда как динамовцы подпустили к основе молодежь — 18-летнего Дмитрия Александрова и Егора Смелова, которому недавно исполнилось 20 лет. Вместе с Даниилом Фоминым они действовали в центре поля, а чуть впереди располагались Битело и Ярослав Гладышев, раскрутившие в дебюте довольно острую контратаку. Бразилец бил на технику, но на пути мяча вырос его соотечественник, центральный защитник армейцев Виллиан Роша и лишил Торопа сейва.

Хозяева, несмотря на визуальную активность, ограничились лишь подходами к чужой штрафной площади и, не создав ничего в позиционном нападении, взяли своеобразный тайм-аут. Гостям тоже было тяжело преодолевать оборонительные рубежи соперника, и игра в первом тайме долго проходила вдали от ворот.

Только ближе к перерыву ЦСКА все-таки удалось оживить ее. И если Тамерлан Мусаев совсем неудачно распорядился выпадом «два в два», то его напарник по атаке Секу Койта заставил спасать динамовского вратаря Андрея Лунева, когда выскочил с ним один на один после прессинга на Роберто Фернандесе. Правда, малийцу еще успел помешать Дмитрий Скопинцев, наверное, поэтому он и не реализовал голевой момент.

На второй тайм армейцы вышли без столпа своей обороны Роши, который, судя по всему, получил повреждение, и его заменил Матвей Лукин. Они опять попытались надавить на бело-голубых в дебюте и на этот раз добились успеха. Койта оригинально обыграл Фернандеса, верхом прокинув мимо него мяч, а затем как врезал из-за штрафной под перекладину и забил, как говорят в таких случаях, гол-красавец. Вот только пока на трибунах еще смаковали удар форварда ЦСКА, Скопинцев отгрузил хозяевам ответный гол-близнец, также зарядив под планку с левой ноги.

Другое дело, что и у динамовцев радость была кратковременной.

Вскоре Маухуб оставил свою команду в меньшинстве, нарвавшись на прямую красную карточку за неоправданную грубость по отношению к Торопу. А всего через две минуты после удаления марокканца красно-синие повели 2:1.

Кирилл Глебов, похоже, навешивал на Мусаева, но и Матвей Кисляк, находившийся за его спиной в более удобном положении, продемонстрировал умение бить головой. Впрочем, гости и вдесятером не смирились с поражением. Хорхе Карраскаль вполне мог сравнять счет, но и Тороп оказался начеку. «Динамо» все-таки уступило, тем не менее по-прежнему сохраняет шансы на выход в финал «Пути РПЛ», учитывая, что теперь примет ЦСКА у себя дома.

Александр Ильин