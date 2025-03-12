В цифре ищут сроки

Как стало известно “Ъ”, к восьми с половиной годам лишения свободы потребовала приговорить прокуратура бывшего главу IТ-управления Росреестра Александра Бибикова по резонансному делу о хищении 410 млн руб. при цифровизации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ходе прений сторон обвинение сочло доказанной вину экс-чиновника в мошенничестве. В свою очередь, защита просила его и других фигурантов оправдать.

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Для того чтобы рассмотреть уголовное дело, судье Басманного суда Москвы Наталии Дударь потребовалось около двух лет.

Напомним, что бывший начальник управления информационных технологий Росреестра Александр Бибиков, а также совладельцы и руководители компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов были задержаны 17 мая 2021 года, а на следующий день арестованы. Они провели под стражей по одному году и два месяца, прежде чем всех перевели под домашние аресты. Эта мера пресечения сохраняется у фигурантов и по сей день.

Всем троим следствие инкриминировало мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенное в 2017 году.

Как сообщал Следственный комитет, в то время Александр Бибиков, занимая должность начальника управления информационных технологий Росреестра, обеспечивал цифровизацию ведомства, отвечал, в частности, за внедрение и развитие Федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)».

Зная о выделении на данное направление деятельности значительных бюджетных средств, господин Бибиков и ранее знакомые ему соучредители IT-компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Сергей Кузнецов и Антон Евгеньев «организовали и реализовали многоэтапную и сложную схему хищения» с привлечением одной из ведущих российских компаний—разработчиков программного обеспечения АМТ-ГРУП, «руководители которой не были осведомлены об истинных намерениях указанных выше лиц». Фирма выиграла тендер на выполнение работ в рамках двух госконтрактов: на создание подсистемы сопровождения кадастровой оценки (ПСКО) Федеральной государственной информационной системы ЕГРН (в ней речь шла об упрощении удаленного доступа к данным) и разработку подсистемы обеспечения качества данных (ПОКД). «Таскдата Рус» взяла на себя роль субподрядчика.

Следствие полагает, что к установленным срокам работы на создание подсистем выполнены не были, а Росреестру был причинен ущерб в размере 410 млн руб.

В целях возмещения причиненного ущерба следствие наложило обеспечительный арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на сумму 146 млн руб.

Сами фигуранты ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса вину не признали, а их защита настаивала на том, что в деле нельзя говорить о мошенничестве, так как сам факт выполнения работ по госконтрактам на создание ПСКО и ПОКД не оспаривается. Выводы же о нарушении сроков и объеме выполненных работ построены на заключениях компьютерно-технической экспертизы, которую проводил негосударственный эксперт Алексей Бабанин.

По мнению защиты, господин Бабанин провел исследования с существенными нарушениями методики экспертиз подобного рода. В частности, эксперт сделал вывод о неработоспособности подсистем, не сумев собрать программное обеспечение из исходных кодов, в связи с чем у него не было возможности проверить функционал программного обеспечения. Стоит отметить, экспертизы, в проведении которых участвовал господин Бабанин, легли в основу обвинения по меньшей мере двух других резонансных дел: экс-министра информатизации тульского правительства Артура Контрабаева, которому вменяли в вину махинации при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения с причинением ущерба в размере 68 млн руб., а также бывшего заместителя главы Минэнерго Анатолия Тихонова, обвиняемого в растрате 272 млн руб. бюджетных средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса и получении взяток.

Господин Контрабаев получил три с половиной года, но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Во втором случае суд назначил господину Тихонову пять лет и четыре месяца заключения, которые тот уже отсидел. Последний приговор был обжалован и в силу пока не вступил.

Что же касается господ Бибикова, Кузнецова и Евгеньева, то защита в суде представила альтернативное заключение государственного Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, согласно которому результаты выполненных работ по созданию подсистем соответствовали требованиям госконтракта и технического задания, а сами системы являются работоспособными. Защита просила подсудимых оправдать или вернуть дело прокурору для устранения нарушений.

Однако гособвинение сочло вину фигурантов полностью доказанной и потребовало приговорить подсудимых к реальным срокам: господина Бибикова — к восьми с половиной годам, Антона Евгеньева — к восьми, а Сергея Кузнецова — к семи с половиной годам лишения свободы (все в колониях общего режима), арестовав в зале суда.

В качестве дополнительного наказания прокуратура предложила назначить обвиняемым штрафы, кратные их доходам, полученным в течение трех лет. В случае господина Бибикова это 11 млн руб.

Кроме того, представитель гособвинения просил удовлетворить заявленный Росреестром иск к подсудимым на 410 млн руб., возложив на фигурантов выплаты в солидарном порядке. Адвокаты подсудимых отказались прокомментировать “Ъ” дело до вынесения приговора.

Мария Локотецкая, Сергей Сергеев