В Ростове приговорили к 12 годам участника запрещенного в РФ украинского нацбата

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор участнику запрещенного в России украинского националистического батальона Олегу Доге. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, в июне 2024 года Олег Дога присоединился к запрещенной в РФ экстремистской организации и выполнял задачи в Константиновке ДНР. Позже его направили в Ивановское, где он участвовал в боевых действиях против российских военных. В результате был захвачен в плен.

Суд признал задержанного виновным по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Из общих 12 лет лишения свободы, первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Николай Аксенов