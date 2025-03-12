«Бестъ» оцифрует пустующие рабочие места

ГК «Бестъ» запустила цифровой сервис для аренды рабочих мест и управления офисом «Делимофис». Новый IT-сервис помогает собственникам и арендаторам помещений сдавать, а предпринимателям и компаниям арендовать свободные места в офисах. Стоимость запуска цифровой платформы обошлась компании в 130 млн рублей, но эксперты считают, что не все участники рынка готовы делить арендуемые площади с соседями «с улицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По подсчетам «БестЪ», от 11% до 27% арендуемых площадей в офисах используется неэффективно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По подсчетам «БестЪ», от 11% до 27% арендуемых площадей в офисах используется неэффективно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сервис разработан ГК «Бестъ», УК PAGE (входит в ГК «Бестъ»), IT-компанией Ditar и зарегистрирован в реестре отечественного программного обеспечения. По данным компании, общий объем вакантных площадей на офисном рынке Санкт-Петербурга составляет сегодня около 156 тыс. кв. м, или 3,8% от объема рынка. Доля вакансии в классе А равна 2,8%, вакансии в классах В и В+ — 4,5%.

При низком объеме свободных площадей под офисы внутри арендованных помещений, тем не менее, рабочие места пустуют, считают в ГК «Бестъ», потому что часть сотрудников осталась на удаленном или гибридном формате работы, часть компаний «выросла» и переехала в более просторные помещения, но хочет сохранить купленные или арендованные офисы. Третья категория потенциальной аудитории сервиса, по замыслу разработчиков, это бизнесы, снявшие или купившие офис «на вырост» и желающие пустить площади в коммерческий оборот до того, как их займут новые сотрудники. По подсчетам «Бестъ», от 11 до 27% арендуемых площадей в офисах используется неэффективно. Высокая стоимость кредитных средств и рост себестоимости строительства препятствуют появлению новых офисных зданий. «Делимофис», как считают его разработчики, решает проблему нехватки офисных площадей и оптимизации затрат на содержание офисов с излишками рабочих мест.

Зарабатывать на неиспользуемых метрах может как собственник помещения, так и компании-арендаторы, в офисах которых есть свободные рабочие места, затраты на которые они могут компенсировать за счет сдачи этих мест в краткосрочную аренду.

Арендодатели не покупают подписку на сервис, а оплачивают только фактически сданные через «Делимофис» на внешний рынок рабочие места. В этом случае сервис берет комиссию за каждое бронирование и зарабатывает только тогда, когда зарабатывает арендодатель. Как рассказали представители ГК «Бестъ», группа уже протестировала программу и внедрила ее на собственных объектах, добавив в «Делимофис» более 3 тыс. рабочих мест. На данный момент в программе зарегистрировано 20 тыс. пользователей. Объем инвестиций в разработку IT-платформы составил 130 млн рублей.

На вопрос об окупаемости IT-проекта операционный директор «Делимофис» Евгений Пепеляев сказал «Ъ-СПб», что, поскольку разработка платформы продолжается, в нее добавляются дополнительные функции, выход на положительный показатель NPV ожидается компанией в течение двух — двух с половиной лет. «Оговорюсь, что с текущей ключевой ставкой ставка дисконтирования крайне высока, и предварительный расчет сделан без ее учета»,— пояснил руководитель IT-проекта. Юридическим лицом, осуществляющим операционную деятельность сервиса, станет юрлицо сети коворкингов PAGE ООО «Пейдж», переименованное с 4 марта 2025 года в ООО «Делимофис».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Делимофис» (бывшее ООО «Пейдж») зарегистрировано в Санкт-Петербурге с сентября 2017 года. Учредителями компании являются сын председателя совета директоров и основателя ГК «Бестъ» Андрея Лушникова Глеб Лушников, генеральный директор компании «Бест. Коммерческая недвижимость» Георгий Рыков, партнер, гендиректор компании «МТЛ. Управление активами», руководитель направления торговой недвижимости ГК «Бестъ» Станислав Супников, генеральный директор маркетингового агентства «D4B[media]» Артем Веньгин и IT-инвестор Дмитрий Болотинский. Согласно финансовой отчетности компании, ее выручка в 2023 году составила 41,8 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 млн рублей.

На презентации сервиса представители коммерческой недвижимости задавали вопросы о безопасности предполагаемой схемы сдачи офисов в аренду через «Делимофис». Основатель ГК «Бестъ» Андрей Лушников вспомнил, что когда-то многих волновал вопрос безопасности заказа такси через Uber и другие шеринговые сервисы, но рейтинговая система оценки исполнителей на этих цифровых платформах обеспечила порядок и удобство в пользовании данными сервисами.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отметили, что сама идея офисного шеринга не нова. «Нынешние коворкинги — это же как раз дитя шеринг-экономики, первые стартапы которой в 2016–2018 годах предлагали именно эту концепцию. А дальше был ковид, который загнал всех по домам и наложил множество ограничений по количеству людей, соблюдению социальной дистанции и так далее. Ситуация с ковидом вдохнула вторую жизнь в такие стартапы, потому что через эти сервисы можно было бронировать места сотрудникам, уставшим сидеть дома»,— говорит Роман Блонов, CEO Proptech Solutions.

Сейчас, продолжает господин Блонов, третий всплеск популярности таких сервисов, но во главе угла уже стоят вопросы экономической эффективности. Аналогичная идея шеринга рабочих пространств сегодня хорошо развивается в фитнес-направлении. Люди не покупают абонемент одного конкретного клуба, а приобретают подписку и ходят в те клубы, куда им удобно, приводит пример эксперт.

Руководитель проектов в департаменте по работе с офисными помещениями IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Максим Мартынов полагает, что этот сервис будет востребован при бронировании индивидуальных рабочих мест в сервисных офисах и коворкингах при условии, что другие игроки рынка тоже смогут и захотят разместить свои предложения на платформе. По оценке господина Мартынова, сегмент коворкингов является востребованным, и он продолжит рост в этом и в следующих годах, хотя и меньшими темпами. Пользователями офисного шеринга, по его мнению, будут в основном представители малого бизнеса как на стороне соискателей рабочих мест, так и на стороне арендодателей.

«По разным причинам и в первую очередь по причине безопасности как информационной, так и материальной многие компании не смогут сдать свободные места в своих офисах посторонним арендаторам. Сопутствующие риски не соответствуют полученной выгоде. Исключением может стать только обособленный блок или этаж, но для субаренды таких площадей не нужен специализированный сервис»,— рассуждает господин Мартынов и добавляет, что качественные диджитал-продукты в любой сфере прочно входят в современную жизнь и в какой-то момент становятся ее неотъемлемой частью, и сфера недвижимости — не исключение.

Алексей Мацкевич, руководитель федеральной сети коворкингов GrowUp, также заметил, что попытки организовать гибкие места в кафе или досдавать офисные блоки, не востребованные в компании, внешним клиентам предпринимались и раньше. Однако они столкнулись с трудностями.

«Как показала практика, потребителями услуги пересдачи офисов были, как правило, представители малого бизнеса, которые хотели обособиться и просили отделить их от компании, сдающей ей часть офиса, стеной или другой временной перегородкой. Возникала масса вопросов с логистикой, входом-выходом, безопасностью деятельности и переписки, использованием кухонь, туалетов и т. д. Так что массового распространения эта идея тоже не получила, хотя ряд офисов успешно трансформировался»,— поделился мнением господин Мацкевич.



Он предполагает, что в коворкингах рады новым посетителям, а в офисе они могут быть восприняты как возмутители спокойствия. «В офисах нет привычного комьюнити из таких, как ты, а именно комьюнити отвечает за удержание аудитории, это тоже один из подводных камней. Но думаю, что коллеги это предвидели, когда затевали эту историю»,— предполагает руководитель коворкингов GrowUp.

Господин Мацкевич считает, что сейчас цифровые решения для консультантов и брокеров — в первую очередь сервисная составляющая, но постепенно она может стать востребованным инструментом, если там появится возможность для совместной работы. «Сегодня это необходимое условие состоятельности проекта»,— подчеркивает он.

Александра Тен