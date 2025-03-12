В Башкирии две компании получат без торгов землю под АГНКС и склады

Минземимущество Башкирии заключит без проведения торгов договоры аренды земельных участков с ООО «Перспектива-Уфа» и ООО «Газстройсервис». Соответствующие распоряжения подписал глава региона Радий Хабиров.

Первая компания получит участок площадью 31,1 га, расположенный недалеко от развязки трассы М-5 и Нагаевского шоссе. Его кадастровая стоимость составляет 101,3 млн руб., вид разрешенного использования — склады. Земли предоставляются инвестору для реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства логистического парка.

«Газстройсервис» получит участок возле трассы М-5 площадью 5,4 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 6,2 млн руб. На нем компания построит газозаправочную станцию.

ООО «Перспектива-Уфа» зарегистрировано в Уфе в июне 2024 года. Учредитель — Владимир Максименко.

ООО «Газстройсервис» зарегистрировано в Мелеузовском районе в январе 2014 года. Совладельцами выступают Хаким Ташбаев и Касим Абдуллаев. В 2023 году выручка компании составила 229 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Наталья Балыкова